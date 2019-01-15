Жительница Кузбасса до смерти избила бабушку из-за таблеток

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-15T10:08:33+03:00

Женщина обвинила пожилую родственницу в том, что она не уследила за трехлетним ребенком

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В Киселевске 30-летняя женщина до смерти избила свою бабушку скалкой. Поводом для агрессии стало то, что пенсионерка не уследила за трехлетней правнучкой, которая якобы проглотила таблетки.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. По версии следствия, 30-летняя жительница Киселевска целый день распивала спиртное. В какой-то момент она стала предъявлять претензии своей 86-летней бабушке, которая проживала с ней в одном доме. Поводом стало то, что пенсионерка якобы позволила своей трехлетней правнучке выпить какие-то таблетки. На этой почве между родственницами произошла ссора, в ходе которой киселевчанка избила бабушку скалкой по голове и телу – женщина нанесла не меньше 30 ударов, от которых пенсионерка скончалась, сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

После убийства внучка продолжила пить и даже позвала в дом с трупом гостя, который, увидев бездыханную пенсионерку, вызвал полицию. Женщина не стала отрицать свою вину и сотрудничала со следствием. На время расследования ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В данный момент дело передано в суд.