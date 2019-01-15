Жители Кемерова заметили НЛО
Светящийся круг завис над городом
Жители Кемерова раз в несколько месяцев замечают в небе странные объекты. Изображение: pixabay.com
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Ранним утром житель Кемерова заметил над городом НЛО и снял его на видео. Горожанин уверен, что это была не звезда.
НЛО светило синим светом и двигалось. Кадр: "Вести.Кузбасс"
В 7 часов утра горожанин из окна своей квартиры заметили в темном небе НЛО. Яркий светящийся объект менял траекторию и увеличивался в размерах, сообщили в эфире «Вести. Кузбасс». На кадрах, которые прислал на телевидение кемеровчанин, видно синее светящееся пятно, которое находилось на одной точке и при этом мерцало.
Напомним, что в конце ноября прошлого года в Кемерове на видео сняли крушение НЛО.