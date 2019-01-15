2019-01-15T10:55:43+03:00
Общество

Жители Кемерова заметили НЛО

Светящийся круг завис над городом
Кирилл ЧАЩИН
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Жители Кемерова раз в несколько месяцев замечают в небе странные объекты. Изображение: pixabay.comЖители Кемерова раз в несколько месяцев замечают в небе странные объекты. Изображение: pixabay.com
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Ранним утром житель Кемерова заметил над городом НЛО и снял его на видео. Горожанин уверен, что это была не звезда.

НЛО светило синим светом и двигалось. Кадр: "Вести.Кузбасс"

НЛО светило синим светом и двигалось. Кадр: "Вести.Кузбасс"

В 7 часов утра горожанин из окна своей квартиры заметили в темном небе НЛО. Яркий светящийся объект менял траекторию и увеличивался в размерах, сообщили в эфире «Вести. Кузбасс». На кадрах, которые прислал на телевидение кемеровчанин, видно синее светящееся пятно, которое находилось на одной точке и при этом мерцало.

Напомним, что в конце ноября прошлого года в Кемерове на видео сняли крушение НЛО.

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