Жители Кемерова заметили НЛО

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-15T10:55:43+03:00

Жители Кемерова раз в несколько месяцев замечают в небе странные объекты. Изображение: pixabay.com

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Ранним утром житель Кемерова заметил над городом НЛО и снял его на видео. Горожанин уверен, что это была не звезда.

НЛО светило синим светом и двигалось. Кадр: "Вести.Кузбасс"

В 7 часов утра горожанин из окна своей квартиры заметили в темном небе НЛО. Яркий светящийся объект менял траекторию и увеличивался в размерах, сообщили в эфире «Вести. Кузбасс». На кадрах, которые прислал на телевидение кемеровчанин, видно синее светящееся пятно, которое находилось на одной точке и при этом мерцало.

Напомним, что в конце ноября прошлого года в Кемерове на видео сняли крушение НЛО.