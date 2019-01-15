2019-01-15T11:33:07+03:00
Общество

На разрезе в Кузбассе нашли останки древнего существа

Рабочие наткнулись на рог и фрагмент черепа
Кирилл ЧАЩИН
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Фрагмент черепа древнего животного. Фото: Краеведческий музейФрагмент черепа древнего животного. Фото: Краеведческий музей
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На кузбасском разрезе горняки обнаружили останки древнего животного. Кости угольщики передали в областной краеведческий музей.

Находка была сделана на Моховском разрезе на глубине 50 метров. Во время обследования участка Гидромеханизации Сартакинский-II рабочие наткнулись на рог, часть скелета и фрагмент черепа.

– Находки вызывают научный интерес. Сотрудники музея проведут большую работу по изучению древних останков, определят их возраст и конкретный вид, – отметили в музее. – Переданные находки станут ценным пополнением палеонтологической коллекции и займут достойное место в экспозиции Кемеровского областного краеведческого музея.

Рог ископаемого животного

Рог ископаемого животного

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