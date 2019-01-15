2019-01-15T11:45:49+03:00
Общество

Кузбасские врачи впервые провели уникальную операцию на печени

Для пациента она менее болезненная и травматичная
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе хирурги впервые в своей практике выполнили операцию на печени уникальным способом. Они провели пациентке сосудистую изоляцию воротного кровотока правой доли органа лапароскопическим способом. Это первая часть операции по частичному удалению органа, которую проводят при метастазах, объемных образованиях и паразитарных кистах.

-В крупных центрах хирургии сосудистая изоляция воротного кровотока доли печени проводится рентгенэндоваскулярным доступом, либо посредством полостной операции, - пояснили в департаменте охраны здоровья населения Кемеровской области. - Специалистам Областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского удалось применить лапароскопический метод, что позволило избежать массивной кровопотери, уменьшить операционную травму, боли, ускорить восстановление.

Сейчас пациентка находится на амбулаторном лечении и готовится ко второму этапу операции.

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