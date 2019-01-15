2019-01-15T11:46:38+03:00
Общество

Какая погода будет на Крещение 2019 в Кемерове

Сильных морозов не ожидается
Екатерина БОРМОТОВА
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В крещенские дни в Кемерове ожидается преимущественно без осадковВ крещенские дни в Кемерове ожидается преимущественно без осадковФото: Олег УКЛАДОВ
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Синоптики рассказали, какая погода будет на Крещение 2019 в Кемерове и Кузбассе. По данным метеорологов, жителям региона не стоит бояться и ждать крещенских морозов.

Как рассказали в Кемеровском гидрометцентре, регион в праздничные дни будет находиться под влиянием антициклона.

– Мы будем находиться в привычном для нас антициклоне – его называют Сибирским или Монгольским. Однако он не будет подпитываться арктической массой, то есть затока холода не ожидается, – прокомментировала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Так, в Кемерове ночь с 17 на 18 января пройдет в пределах -18,-20 градусов, по северу области возможно понижение до -28, это коснется в основном северных районов.

Днем 18 января в Кемерове столбики термометров опустятся до -11,-13 градусов, по северу области – до -15, по югу - до -2 -7. В ночь на 19 января температура в Кемерове будет в пределах -17, -19 градусов, по области ожидается до -22.

В субботу, 19 декабря, день будет по-зимнему теплым: в Кемерове и Кузбассе ожидается до -10,-15 градусов.

В крещенские дни в Кемерове ожидается преимущественно без осадков. Будет ясное небо и солнце. В регионе возможен небольшой снег.

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