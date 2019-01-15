2019-01-15T15:55:48+03:00
Общество

Олег Тиньков установил кузбасский флаг на Южном полюсе

Банкир передал всем жителям региона привет
Кирилл ЧАЩИН
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На Южном полюсе появился флаг «300 лет Кузбассу»На Южном полюсе появился флаг «300 лет Кузбассу»
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Уроженец Ленинска-Кузнецкого Олег Тиньков установил флаг в честь 300-летия Кузбасса на Южном полюсе. Банкир передал привет всем жителям региона.

Бизнесмен Олег Тиньков побывал на Южном полюсе и рядом с флагом России и других стран установил флаг «300 лет Кузбассу». Предприниматель отметил, что теперь нога кузбассовца побывала на самой южно точке планеты.

– Передаю огромный сибирский привет всем кузбассовцам и поздравляю с наступающим трехсотлетием, – сказал Тиньков на видео.

Губернатор Сергей Цивилев оценил поступок уроженца Кузбасса на своей странице в соцсети.

«Олег Тиньков передает кузбассовцам горячий привет! В эту точку земного шара ежегодно попадают всего 150 человек. Команда Олега два года готовилась к экспедиции. И теперь о нашем юбилее знают даже на Южном полюсе!», – написал Цивилев.

Бизнесмен Олег Тиньков передал привет с Южного полюса.

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