2019-01-15T13:24:01+03:00
Происшествия

В Новокузнецке уголовники зарезали двух мужчин

Убийц поймали
Кирилл ЧАЩИН
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Двое мужчин убили знакомого и его гостяДвое мужчин убили знакомого и его гостяФото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Новокузнецке двое мужчин зарезали знакомых в их квартире. После этого преступники забрали ценные вещи и угнали автомобиль.

Как рассказали в областном управлении Следственного комитета, 14 января в одной из квартир в Центральном районе города были найдены тела 53- и 56-летнего. Погибшие получили множественные ножевые ранения. Сотрудники полиции в течение нескольких часов смогли установить и задержать подозреваемых, которыми оказались ранее судимые горожане 20 и 27 лет.

Задержанные рассказали следователю, что в ночь на 12 февраля они пришли в гости к знакомому. Там они зарезали хозяина и его гостя, после чего забрали ценные вещи, ключи от гаража и автомобиля. Когда они уходили, то специально оставили открытыми настежь двери балкона и окна. Затем мужичина стали кататься по городу на угнанном автомобиле. На одной из улиц они въехали в сугроб и бросили машину.

В отношение задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», решает вопрос о их аресте. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

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