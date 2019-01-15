Собственнику «Зимней вишни» предъявили иск на 47 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-01-15T15:53:01+03:00

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Двое арендаторов «Зимней вишни» предъявили иски к Кемеровскому кондитерскому комбинату о возмещении ущерба. Предприниматели требуют выплатить им порядка 47 миллионов рублей.

Иск в Арбитражный суд Кемеровской области поступили от предпринимательницы Светланы Брюховой и ООО «Апельсин», сообщает «Коммерсантъ». Они оценивают ущерб в 35 миллионов рублей и 11,6 миллиона рублей. Светлана Брюхова незадолго до пожара открыла магазин детской обуви. «Апельсин» владел бутиком с детскими товарами.

По словам Бирюховой, ККК предложил ей компенсацию в размере 35 процентов от суммы ущерба, однако женщина решила добиваться более справедливой выплаты в суде.

Представители «Апельсина» сейчас ведут переговоры о возмещении 50 процентов ущерба и компенсации упущенную выгоду.

Напомним, что в результате пожара в «Зимней вишне» 25 марта пострадали 79 человек. В апреле граждане начали получать выплаты. За легкий вред здоровья полагалась выплата в 400 тысяч рублей, за тяжкий – 800 тысяч рублей. По данным за август, выплаты получили 65 человек.

Трагедия в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе, кинотеатр с тремя кинозалами и фитнес-центр. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы.

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