Кемеровское УФАС объяснило рост цен на бензин повышением НДС

СЕГОДНЯ 14:56 2019-01-15T16:19:54+03:00

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Кемеровское УФАС не нашло нарушений в повышений цен на бензин. Ведомство объясняет скачок повышением НДС.

Напомним, что накануне автомобилисты отметили резкое повышение цен на бензин. Антимонопольная служба также зафиксировала изменение цен на заправках «Газпромнефть», которые доминируют на рынке. 14 января стоимость бензина АИ-92 повысилась в среднем на 65 копеек, стоимость АИ-95 выросла на 70 копеек. Последний раз цены на бензин повышались 15 июня.

– Этот рост связан с повышением НДС с 1 января 2019 года на два процента, – отметили в УФАС. – В настоящее время отсутствуют основания для принятия мер антимонопольного реагирования, поскольку увеличение стоимости бензина в процентном соотношении не превысило 1,7 процента. Мы продолжаем отслеживать изменения.