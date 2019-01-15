Замгубернатора прокомментировал повышение цен на бензин в Кузбассе

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-15T15:49:07+03:00

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Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов прокомментировал рост цен на бензин. По словам чиновника, областные власти не могут повлиять на этот процесс.

– Мы обращаем вниманием на то, что растут цены на бензин. Это связано с тем, что ранее цена на бензин регулировалась для крупных промышленных компаний, которые перерабатывают нефтепродукты, выработают топливо и продают по всей России. У нас это касается компании «Газпромнефть», которая формирует рынок, – отметил замгубернатора.

Как отметил Панов, с 14 января «Газпромнефть» подняли цену на 1,7 процента по всей России. Это связано с повышением НДС и отсроченными обязательствами по повышению цены.

– Понятно, что эта мера не очень популярная. Мы технически не можем на нее повлиять, потому что эти вопросы решают на федеральном уровне. Мы с федеральным уровнем власти плотно работаем, чтобы наш регион это наименее затрагивало, – добавил Андрей Панов, заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии.

Как отметил заместитель губернатора, в Кузбасс цены на бензин остаются самыми низкими по Сибири.

Напомним, что накануне водители заметили резкое подорожание на АЗС. Кемеровское УФАС связало это с повышением НДС.