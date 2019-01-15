2019-01-15T15:49:07+03:00
Общество

Замгубернатора прокомментировал повышение цен на бензин в Кузбассе

Бензин подорожал на 1,7 процента по всей стране
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей ПановЗаместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов прокомментировал рост цен на бензин. По словам чиновника, областные власти не могут повлиять на этот процесс.

– Мы обращаем вниманием на то, что растут цены на бензин. Это связано с тем, что ранее цена на бензин регулировалась для крупных промышленных компаний, которые перерабатывают нефтепродукты, выработают топливо и продают по всей России. У нас это касается компании «Газпромнефть», которая формирует рынок, – отметил замгубернатора.

Как отметил Панов, с 14 января «Газпромнефть» подняли цену на 1,7 процента по всей России. Это связано с повышением НДС и отсроченными обязательствами по повышению цены.

– Понятно, что эта мера не очень популярная. Мы технически не можем на нее повлиять, потому что эти вопросы решают на федеральном уровне. Мы с федеральным уровнем власти плотно работаем, чтобы наш регион это наименее затрагивало, – добавил Андрей Панов, заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии.

Как отметил заместитель губернатора, в Кузбасс цены на бензин остаются самыми низкими по Сибири.

Напомним, что накануне водители заметили резкое подорожание на АЗС. Кемеровское УФАС связало это с повышением НДС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровское УФАС объяснило рост цен на бензин повышением НДС
Собственнику «Зимней вишни» предъявили иск на 47 миллионов рублей
В Новокузнецке уголовники зарезали двух мужчин
Олег Тиньков установил кузбасский флаг на Южном полюсе
Какая погода будет на Крещение 2019 в Кемерове
Кузбасские врачи впервые провели уникальную операцию на печени
На разрезе в Кузбассе нашли останки древнего существа
Жители Кемерова заметили НЛО
Жительница Кузбасса до смерти избила бабушку из-за таблеток
Названа дата фестиваля GrelkaFest в Шерегеше
В Кузбассе построят семь детских садов в 2019 году
В кемеровский воздух попали опасные вещества
В Кемерове трамвай протаранил иномарку
Жители Прокопьевска жалуются на трещину во весь дом
При поддержке Россельхозбанка построен молочный комплекс в Чувашии
В Кемерове появится студия звукозаписи и издательский центр
Из Новокузнецка запустят дополнительные рейсы в Крым
Ночью в Белове загорелся двухэтажный дом
Подарок на Новый год: Кузбассовцы жалуются на подорожавший бензин
Пожилая кемеровчанка стала заложницей своей квартиры из-за инсульта
55 купелей подготовят на Крещение 2019 в Кузбассе
В Кузбассе выросло число религиозных организаций
Новокузнечанин сломал обе ноги, убегая из дома бывшей возлюбленной
В Кемерове реконструировали отделение челюстно-лицевой хирургии
В Кемерове автобусы незаконно возили пассажиров
Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 триллион рублей
Житель Новокузнецка поджег дом соседа из-за неприязни