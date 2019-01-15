Новый глава Крапивинского района официальной вступил в должность

СЕГОДНЯ 17:56 2019-01-15T17:56:57+03:00

На инаугурации перед присутствующими Татьяна Климина приняла присягу

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Во вторник, 15 января, Татьяна Климина официально вступила в должность главы Крапивинского района. В инаугурации принял участие губернатор Сергей Цивилев.

Как рассказали в администрации Кемеровской области, Татьяна Климина приняла присягу. Положив руку на Устав района, она поклялась честно и добросовестно служить гражданам.

– Впереди много работы, и я готова ее выполнять с полной самоотдачей. Постараюсь оправдать доверие, оказанное мне жителями района, – сказала Климина.

Сергей Цивилев поздравил нового главу со вступлением в должность и отметил, что перед руководителем стоит немало задач.

– В частности, требуют ремонта здания начальных классов Крапивинской средней школы и районного Дома культуры в Зеленогорском. Среди первоочередных – рывок в сельском хозяйстве. Вместе с новым главой будем развивать перспективное земледелие в Кузбассе, – отметил Сергей Цивилев.

Отметим, что ранее Татьяна Климина занимала должность первого заместителя главы района. 11 января депутаты выбрали ее на должность главы.