Новый глава Крапивинского района официальной вступил в должность
Во вторник, 15 января, Татьяна Климина официально вступила в должность главы Крапивинского района. В инаугурации принял участие губернатор Сергей Цивилев.
Как рассказали в администрации Кемеровской области, Татьяна Климина приняла присягу. Положив руку на Устав района, она поклялась честно и добросовестно служить гражданам.
– Впереди много работы, и я готова ее выполнять с полной самоотдачей. Постараюсь оправдать доверие, оказанное мне жителями района, – сказала Климина.
Сергей Цивилев поздравил нового главу со вступлением в должность и отметил, что перед руководителем стоит немало задач.
– В частности, требуют ремонта здания начальных классов Крапивинской средней школы и районного Дома культуры в Зеленогорском. Среди первоочередных – рывок в сельском хозяйстве. Вместе с новым главой будем развивать перспективное земледелие в Кузбассе, – отметил Сергей Цивилев.
Отметим, что ранее Татьяна Климина занимала должность первого заместителя главы района. 11 января депутаты выбрали ее на должность главы.