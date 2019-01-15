Выздоровевший новокузнечанин пытался проникнуть обратно в больницу
Новокузнечанин успешно прошел лечение и даже отпраздновал выздоровление. Но потом решил вернуться обратно в больницу. Его не только не пустили, но и передали в полицию.
37-летний пациент одной из новокузнецких больниц в течение некоторого времени лежал в больнице. Он выздоровел, отправился домой и вместе с друзьями отпраздновал выписку. Алкоголь не только расслабил мужчину, но и обострил память: мужчина неожиданно вспомнил, что оставил в больнице личные вещи. Экс-пациент поспешил обратно в больницу, но его не пустили: уж больно нетрезвым был новокузнечанин. Тогда он принялся оскорблять персонал и предпринял попытки самостоятельно проникнуть в больницу. Но тут подоспели бойцы Росгвардиии задержали дебошира.
- Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали новокузнечанина сотрудникам полиции, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Кемеровской области.