В Новокузнецке травмировавший девочку водитель лишен прав

СЕГОДНЯ 19:25 2019-01-15T19:39:17+03:00

Именно на этой остановке водитель автобуса травмировал ребенка. Фото: Управление по транспорту и связи города Новокузнецка. Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Водитель, из-за которого в Новокузнецке пострадала 9-летняя девочка, лишен водительских прав на один год.

В Новокузнецке полицейские привлекли к ответственности водителя маршрутного автобуса, по вине которого пострадала школьница. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, за рулем автобуса в тот день находился 37-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина некоторое время назад приехал в Россию на заработки. Сейчас в отношении него составлен протокол об административном нарушении, и решением мирового суда водитель лишен права управления транспортными средствами сроком на один год.

Напомним, девятилетняя девочка была травмирована во время посадки в автобус. Она не успела подняться в салон, а водитель уже закрыл дверь, прищемив ей ногу, и стал отъезжать от остановки. К счастью, ребенка успела подхватить мама, а водитель заметил, что случилось лишь после того, как проехал два метра. Водитель высадил ребенка и продолжил путь.

Глава города Новокузнецка также взял дело на свой контроль и распорядился оказать ребенку помощь, выплатить моральную компенсацию.