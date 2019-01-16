Житель Кузбасса зарезал мужчину и подростка

СЕГОДНЯ 03:33 2019-01-16T03:36:14+03:00

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Житель Кузбасса зарезал мужчину и 16-летнего подростка. Погибшие пришли на разборки к 58-летнему соседу и получили удары ножом.

В апреле прошлого года в Беловском районе пьяные 16-летний подросток с 30-летним мужчиной возвращались домой. У дома соседа подросток вспомнил прежний конфликт и предложил разобраться с хозяином. Они зашли в дом, дверь в который была открыта, и разбудили хозяина. Во время потасовки 58-летний мужчина вытолкал соседей из дома. Затем пьяные кузбассовцы разбили стекла веранды и кухни и вышли за ограду.

– Однако подросток вернулся к дому мужчины, где его встретил хозяин и нанес ему несколько ножевых ранений. Потерпевший выбежал за ограду и, пройдя несколько метров, упал и скончался. После чего его 30-летний знакомый тоже побежал к дому мужчины, где последний и ему нанес ножевые ранения, – рассказали в СУ СК по Кемеровской области.

Соседи, услышавшие крики, вызвали полицейских. Стражи порядка обнаружили тела погибших и задержали хозяина, который ранее был неоднократно судим. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. До суда его поместили под стражу.