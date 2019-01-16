В Кемерове появилась шокирующая социальная реклама

СЕГОДНЯ 04:13 2019-01-16T04:13:54+03:00

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На стене кемеровской многоэтажки появился баннер с шокирующей социальной рекламой. На ней изображен осужденный за торговлю наркотиками мужчина.

Огромный баннер с социальной рекламой появилась накануне на доме №109 по проспекту Шахетров. «Хотел быстро заработать на «закладках» наркотиков… Виталий осужден на 15 лет», —говорится в тексте баннер. Под надписью изображен мужчина с размытым лицом.

Снимок баннер опубликовали в соцсети, где его приняли обсуждал пользователи. Многие отметили актуальность социальной рекламы.

«А реклама действительно найс, может хоть кто-то подумает, прежде чем заниматься этим», – отметил горожанин Станислав.