Сергей Цивилев осмотрел Крапивинский гидроузел

СЕГОДНЯ 05:05 2019-01-16T05:06:12+03:00

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Губернатор Сергей Цивилев посетил объект самой большой в Кузбассе замороженной стройки – Крапивинский гидроузел. Эксперты исследуют возможность дальнейшего строительства.

Напомним, что в ноябре губернатор поручил изучить гидроузел и дать оценку возможности ввести его в строй. В рабочую группу вошли ведущие специалисты, экологи и представители областной администрации.

Сейчас эксперты собирают заключения по состоянию сооружений гидроузла от 1991, 2001 и 2005 годов. Губернатор также поручил подготовить письмо с заключением на имя заместителя председателя правительства Юрия Трутнева для получения оценки федеральных влстей.

– Работа по сохранению и изучению сооружений гидроузла впечатляет. Но нам нужно иметь более точное понимание, несет ли этот объект техногенную опасность. Только после экспертных заключений можно будет говорить о дальнейшей судьбе ГТС. Так или иначе мы придем к итогу и не оставим решение на полпути, – отметил Сергей Цивилев.

Как отметили администрации области, предполагается, что водохранилище в составе Крапивинского гидроузла будет регулировать сток реки и обеспечит водоснабжением жителей ближайших поселений, а также улучшит работу речного транспорта. Кроме того, по гребню гидроузла планируется строительство автодороги третей категории.