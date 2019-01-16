Жительница Прокопьевска спугнула домушника

СЕГОДНЯ 06:00 2019-01-16T06:00:24+03:00

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Жители города Прокопьевска напуганы и возмущены: в их квартиры пытаются проникнуть воры. Историей о том, как удалось спугнуть домушника, одна из горожанок поделилась в соцсетях.

Жительница Прокопьевска Анна рассказала, о том, что днем была одна дома. Девушка никого не ждала, поэтому, услышав звонок в дверь, не стала спешить ее открывать. Спустя некоторое время в дверь позвонили еще раз. А еще через несколько минут послышались странные звуки, словно кто-то пытается открыть замок.

- Подбежала к двери и громко спросила, кто там, - рассказывает Анна. – Тут же от двери вниз побежал мужчина или парень среднего роста, плотного телосложения. Он был в куртке с накинутым капюшоном.

Домушник так торопился скрыться, что оставил в замке инструменты: загнутую спицу и что-то вроде небольшой отвертки. Прокопчанка попросила горожан быть бдительными.

Пользователи социальных сетей сначала давали шутливые советы: мол, надо скорее выходить замуж, чтобы было кому дом охранять, поставить видеоглазок или камеру на подъезд. А потом принялись рассказывать, что также столкнулись с подобным: начиная с сентября несколько человек, будучи дома, замечали, что кто-то дергает ручку двери, постоянно звонит в квартиру. Некоторые жалуются, что якобы разносчики газет и прочие личности стучатся в квартиры, слишком внимательно пытаются рассмотреть, что находится за спинами хозяев. Горожане призывают друг друга быть бдительными.