2019-01-16T06:29:33+03:00
Происшествия

Кузбассовцы попадают в больницы с гриппом и ОРВИ

Эпидемический порог заболеваемости ОРВИ превышен
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовцы попадают в больницы с гриппом и ОРВИ.Кузбассовцы попадают в больницы с гриппом и ОРВИ.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На 17 административных территориях Кузбасса превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ. При этом все чаще у больных диагностируют грипп.

На прошлой неделе за помощью в больницы и поликлиники обратились более 13,2 тысячи человек. И если большинство из них отправились лечиться домой, то 328 человек были госпитализированы. Среди них – 291 ребенок. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас в Кузбассе присутствуют негриппозные вирусы и вирусы гриппа, причем последние доминируют.

- За неделю лабораторно обследовано 168 больных ОРВИ, вирус гриппа идентифицирован у 51 больного, у восьми человек заболевания вызваны негриппозными вирусами, - отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора советуют кузбассовцам соблюдать простые правила, которые не дадут вирусу стремительно распространяться. Так, при кашле и чихании следует прикрывать рот и нос одноразовым платком, чаще мыть туки с мылом, использовать оксолиновую мазь и прочие препараты, которые могут предотвратить заболевание, избегать переохлаждения и обращаться к врачу при проявлении первых признаков заболевания.

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