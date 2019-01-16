В Кемерове начали строительство новой цифровой школы

СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-16T07:16:08+03:00

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В Кемерове рабочие приступили к подготовке площадки для строительства новой школы. Она будет возведена в Лесной поляне в микрорайоне №2.

Подготовительные работы для будущего строительства новой цифровой школы на 1050 мест уже начались в Лесной поляне. Рабочие расчищают трассы, заготавливают грунт для отсыпки строительной площадки, готовятся устанавливать ограждение. В скором времени начнется и само строительство школы. Как сообщили в пресс-службе администрации города Кемерово, по планам новая школа должна быть построена в 2020 году – именно тогда она распахнет двери для ребятишек. К слову, это будет уже третья цифровая школа, которую построят в самом молодом районе областного центра.