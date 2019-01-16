В Кузбассе создали макет деревни Кемеровой по историческим документам

СЕГОДНЯ 07:24 2019-01-16T07:24:51+03:00

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К 300-летию Кузбасса кемеровчане создали масштабный макет деревни Кемеровой по историческим документам 1830-х годов. Событие посвящено предстоящему юбилею промышленного освоения региона. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Поселение воспроизведено сотрудниками Центра по работе с населением «Беспокойные сердца» и выполнено в масштабе 1:200. на создание проекта умельцев вдохновили раскопки, начавшиеся в прошлом году на месте деревни Кемеровой (сейчас территория Кировского района города).

Размер макета деревни – 1,4 на 0,9 метра. Объемная конструкция воспроизводит строения, нанесенные на план: жилые дома, амбары, изгороди, хлева, часовню, есть даже магазин, а также рельеф местности и реку. За основу макета взяли пеноплекс, измельченный окрашенный поролон, из проволоки сделали десятков деревьев и травяной покров, эпоксидная смола помогла воссоздать реку Томь. Также из шпажек для шашлыка создатели сделали восемь жилых домов размерами до 10 сантиметров, а также четыре бани, пять амбаров, магазин, часовню и овин. Изгороди выполнили из зубочисток и высушенных растений.

-По мнению историков, достоверность макета высока, отметили в мэрии. - В дальнейшем макет будет использован на выставке «Археология города Кемерово», которая откроется в музее «Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ.