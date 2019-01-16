2019-01-16T07:51:03+03:00
Общество

Кузбассовец пойдет под суд из-за пузырьков шампанского

Мужчина украл в магазине коробку с игристым вином
Екатерина РОМАНОВА
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Кузбассовец пойдет под суд из-за пузырьков шампанского. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.Кузбассовец пойдет под суд из-за пузырьков шампанского. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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Желание повеселиться и выпить шампанское привели 26-летнего кемеровчанина на скамью подсудимых. Мужчина открыто похитил в магазине коробку с игристым вином.

Посетитель одного из магазинов в Прокопьевске сначала прошелся по торговым рядам, а затем стал присматривать себе алкогольные напитки. Выбор мужчины пал на шампанское – самый ходовой товар декабря и января. Он решил не мелочиться и взять сразу коробку игристого вина. А вот платить за 12 бутылок шампанского он и не собирался. Мужчина с коробкой в руках со смехом прошел мимо касс и вышел из магазина. А продавцам не оставалось ничего иного, как обратиться в полицию.

Любителя игристого вина, впрочем, довольно быстро нашли, и помогли в этом записи с камер видеонаблюдения. Грабителем оказался 26-летний прокопчанин, ранее уже судимый за грабеж. Мужчину задержали, а вот шампанского у него к тому моменту уже не было: злоумышленник уже успел употребить его. За пузырьки в бокале прокопчанин может вновь лишиться свободы на срок до четырех лет.

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