Кемеровчанка хотела продать детскую коляску и лишилась денег

СЕГОДНЯ 08:35 2019-01-16T08:35:14+03:00

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В Кемерове женщина хотела продать детскую коляску, но при этом сама лишилась денег. Горожанка стала жертвой мошенника.

39-летняя жительница областного центра решила продать через интернет коляску и разместила объявление в сети. Вскоре ей позвонил неизвестный и сообщил, что желает совершить покупку. Условием сделки он назвал безналичный расчет и под этим предлогом убедил потерпевшую сообщить ему реквизиты банковской карты и пароли, присланные ей на телефон посредством смс. После того как женщина предоставила ему информацию, с ее счета списалось 10 тысяч рублей. Осознав, что стала жертвой мошенника, кемеровчанка обратилась в полицию.

-В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Следователем отдела полиции «Заводский» УМВД России по города Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по кемеровской области. - В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет 5 лет лишения свободы.