Банда из Новосибирской области угнала два автомобиля Toyota в Кемерове

СЕГОДНЯ 08:46 2019-01-16T09:27:14+03:00

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Два автомобиля Toyota были угнаны в Кемерове. в общей сложности ущерб составил 600 тысяч рублей. Угонщиками же оказались гастролеры из Новосибирской области.

Житель Кемерова обратился в полицию. Со своей бедой: у него угнали автомобиль Toyota Camry – прямо со стоянки во дворе дома на проспекте Шахтеров. Грабителям удалось отключить сигнализацию и под покровом ночи уехать на машине в неизвестном направлении. Стоимость машины оказалась около 600 рублей. Сотрудники полиции вскоре смогли установить, что к угону причастны жители Новосибирской области, а задержать их удалось сразу же после кражи еще одного автомобиля – Toyota RAV 4 стоимостью порядка 900 тысяч рублей. Злоумышленники также отключили сигнализацию иномарки, когда она находилась на парковке в Рудничном районе. После этого они отогнали автомобиль в арендованный бокс, где уже находилась Camry.

- Задержанными оказались четверо жителей Новосибирской области в возрасте от 25 до 43 лет. В ходе обыска полицейские изъяли у них документы, техническое оборудование и другие предметы, имеющие значение для следствия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Оба автомобиля уже возвращены законным владельцам. Фигуранты же пока находятся под стражей, и в скором времени им предстоит предстать перед судом. Каждому из них грозит лишение свободы на срок до шести лет.