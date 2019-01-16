Кузбассовцы могут получить награду за сообщение о налоговых нарушениях

СЕГОДНЯ 09:22 2019-01-16T09:22:01+03:00

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В областном Совете народных депутатов обсудили закон, который предусматривает денежное вознаграждение для граждан, сообщивших о налоговых нарушениях. Его сумма составит 10% от сумм налогов, поступивших в региональную казну в связи с предоставлением данной информации.

-Такое вознаграждение будет выплачиваться, если факт совершения налогового нарушения установлен налоговым органом или судом и подтвердился поступлением в областной бюджет начисленных сумм налогов, - пояснили в пресс-службе СНДКО

Как отметил председатель комитета по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов Сергей Ващенко, это уникальный закон, поскольку подобного нормативного акта нет ни в одном регионе. Однако на сегодняшний день он не пользуется большой популярностью. Именно это и стало поводом для встречи рабочей группы.

-В ходе встречи мы рассмотрели способы повышения эффективности, пути решений, которые будут приниматься в отношении закона. Речь идет о популяризации, а возможно и о каких-то корректировках действующего регионального закона, - отметил Сергей Ващенко.