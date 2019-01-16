«Щас спою!»: В Кемерове поселился Волк из мультфильма «Жил-был пес»

СЕГОДНЯ 09:24 2019-01-16T09:24:57+03:00

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Волк, который после предупреждения «Щас спою!» зажигательно выл на свадьбе в мультфильме «Жил был пес», поселился на Осеннем бульваре в Кемерове. Теперь каждый может сфотографироваться рядом с фигурой харизматичного волка.

Скульптура, изображающая известного мультперсонажа установлена на Осеннем бульваре в Лесной Поляне. Высота Волка – 1,5 метра, а его вес – 200 килограммов. Появился он именно в Лесной Поляне не случайно: Волка на радость детворе и взрослым подарила семья Волковых, которые живут в этом районе.

К слову, подобные скульптуры есть в Красноярске, Томске, Ангарске и других городах. Да и в Кемерове нестандартные изваяния появляются уже не впервые. Так, в 2018 году в городе появились первая кинетическая скульптура «ВДОХновение», лавочка-клумба, сделанная активистами в рамках конкурса «Город идей, город друзей». А в Новокузнецке также в прошлом году установили скульптурную композицию «Бременские музыканты.