2019-01-16T10:31:44+03:00
Общество

В Кузбассе около 1 000 полицейских будут обеспечивать порядок на Крещение

Ожидается, что в празднике примут участие более 120 тысяч человек
Ирина АВТУШКО
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Вечером 18 января около 1000 полицейских будут обеспечивать порядок во время празднования Крещения.

На Крещение в 109 церквях, храмах и приходах Кемеровской области пройдут службы и прочие праздничные мероприятия. Ожидается, что в них примет участие более 120 тысяч человек. также для всех желающих в этот день окунуться оборудовано 55 купелей, у каждой из которых будут дежурить сотрудники полиции. Перед началом обряда крещения все места проведения массовых мероприятий обследуют кинологи с помощью служебно-розыскных собак, натренированных на поиск и обнаружение взрывчатых веществ.

-Всего к охране общественного порядка будут привлечены около 1 000 полицейских, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Помогать им будут бойцы Росгвардии, казаки, дружинники и сотрудники частных охранных организаций.

Кузбасские полицейские напоминают о том, что недопустимо появляться в местах проведения мероприятий в состоянии опьянения, а также призывают жителей региона к бдительности и просят не оставлять без присмотра и не доверять незнакомцам личные вещи.

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