2019-01-16T11:03:38+03:00
Происшествия

В Прокопьевске рано утром горел трамвай

Пассажиры успели самостоятельно эвакуироваться [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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В Прокопьевске рано утром горел трамвай. Фото: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру"В Прокопьевске рано утром горел трамвай. Фото: кадр видео vk.com, "Прокопьевск.ру"
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Минувшим утром в Прокопьевске случилось ЧП: здесь во время движения в салоне трамвая появился едкий дым и возникла угроза пожара.

Пассажиры одного из трамваев города Прокопьевска утром попали в неприятную ситуацию: около 08:30, когда трамвай находился в районе остановки «Фарфоровый завод», что на улице Гайдара, во время движения в салоне появился дым. Всем, кто находился в трамвае, пришлось экстренно покидать вагон. На место ЧП тут же прибыли пожарные.

В Прокопьевске рано утром горел трамвай.Видео: vk.com"Прокопьевск.ру"

- По предварительным данным, причиной задымления салона стало короткое замыкание, которое, в свою очередь, произошло из-за выработки оборудования, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – На момент прибытия пожарных в салоне стоял дым, однако огня не было. Все пассажиры самостоятельно эвакуировались. Помощь пожарных не потребовалась.

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