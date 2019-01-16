СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-16T11:03:38+03:00

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Минувшим утром в Прокопьевске случилось ЧП: здесь во время движения в салоне трамвая появился едкий дым и возникла угроза пожара.

Пассажиры одного из трамваев города Прокопьевска утром попали в неприятную ситуацию: около 08:30, когда трамвай находился в районе остановки «Фарфоровый завод», что на улице Гайдара, во время движения в салоне появился дым. Всем, кто находился в трамвае, пришлось экстренно покидать вагон. На место ЧП тут же прибыли пожарные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/686513" frameborder="0"></iframe> В Прокопьевске рано утром горел трамвай.Видео: vk.com"Прокопьевск.ру"

- По предварительным данным, причиной задымления салона стало короткое замыкание, которое, в свою очередь, произошло из-за выработки оборудования, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области. – На момент прибытия пожарных в салоне стоял дым, однако огня не было. Все пассажиры самостоятельно эвакуировались. Помощь пожарных не потребовалась.