2019-01-16T12:04:44+03:00
Происшествия

Кемеровчанин изнасиловал 8-летнюю дочь: проверка слуха

Инцидент мог случиться в декабре 2018 года
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин изнасиловал 8-летнюю дочь: проверка слухаКемеровчанин изнасиловал 8-летнюю дочь: проверка слухаФото: Асхат БАРДЫНОВ
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Несовершеннолетняя девочка пострадала от действия сексуального характера, которые совершил ее родной отец.

О том, что восьмилетняя жительница Ленинского района города Кемерово пострадала от рук родного отца, сообщает источник в правоохранительных органах. По его словам, инцидент произошел в декабре 2018 года.

- Мать несовершеннолетней девочки заявила на мужа, что тот домогался дочери, - рассказал источник. - Обращение было передано в Следственный комитет, который занимается такими делами.

Впрочем, в Следственном Управлении СК РФ по Кемеровской области информацию не подтвердили.

- Сообщений об изнасиловании несовершеннолетней девочки в Ленинском районе в декабре прошлого года у нас не зарегистрировано, - отметили в пресс-службе ведомства.

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