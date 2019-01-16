В Кузбассе разыскивают мужчину с большим шрамом

СЕГОДНЯ 12:40 2019-01-16T12:40:42+03:00

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Сотрудники полиции, родные и близкие, а также волонтеры разыскивают пропавшего 3 января нынешнего года Давита Рубеновича Бабаяна. Среди особых примет пропавшего – большая родинка на животе и шрам на предплечье.

Давит Бабаян 3 января нынешнего года ушел из своего дома в городе Анжеро-Судженске. С тех пор он не выходил не связь с родными, а его местонахождение остается неизвестным.

Приметы пропавшего: рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы отсутствуют.

Особые приметы: на животе с правой стороны большая родинка, на левом предплечье вертикальный шрам длиной около 10 сантиметров.

В день исчезновения был одет в шапку вязаную черного цвета, темно-синий пуховик, свитер бежевого цвета, черные ботинки.

При себе имел паспорт гражданина РФ, пенсионное удостоверение.

Если вам известно местонахождение пропавшего, сообщите об этом по телефону в Анжеро-Судженске: 8-(38453)-6-46-45 или 02.