Жительница Междуреченска погибла под колесами поезда

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-16T12:54:19+03:00

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Рано утром в среду, 16 января, жительница Междуреченска оказалась на железнодорожных путях и попала под колеса тепловозы. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба Кемеровского следственного отдела на транспорте Западно-Сибирского СУ СК РФ, жительница Междуреченска 1944 года рождения рано утром находилась на железнодорожных путях. Машинист, заметив ее, стал подавать сигналы и попытался остановить тепловоз. Однако ни сигналы, ни экстренное торможение не помогли избежать наезда. Женщина получила смертельные травмы и скончалась на месте.

Сейчас сотрудники следкома проводят следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

- Железная дорога является источником повышенной опасности для жизни и здоровья. Пренебрежение правилами поведения на железной дороге может стать причиной трагедии, - обращаются сотрудники ведомства к кузбассовцам. Необходимо помнить, что железнодорожные пути предназначены исключительно для передвижения поездов, пребывание на них человека ставит под угрозу его жизнь и здоровье.