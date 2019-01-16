СЕГОДНЯ 13:55 2019-01-16T13:55:26+03:00

Пожилого мужчину с «Ниной» на руке разыскивают в Кузбассе. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области.

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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу разыскивают пропавшего без вести Александра Сергеевича Щербакова.

Александр Щербаков, родившийся в сентябре 1936 года, ушел из своего дома в Анжеро-Судженске 11 января нынешнего года. с тех пор о его судьбе и местонахождении ничего не известно.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы волнистые черные с проседью.

Особые приметы: на обеих ногах ниже колен имеются ожоги, левый глаз не видит, на левой кисти руки татуировка с надписью «Нина».

В день исчезновения Александр Щербаков был одет в норковую черно-коричневую шапку «ушанку», черную куртку на синтепоне, темно-коричневые брюки, рубашку в клетку, черные сапоги.

Если вам известно местонахождение разыскивае 02.