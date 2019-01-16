На кузбасской трассе столкнулись фура и ПАЗ
В среду, 16 января, в Беловском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись фура и автобус ПАЗ.
ДТП произошло в Беловском районе неподалеку от поворота на Поморцево. Видео с места дорожно-транспортного происшествия в социальных сетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что грузовой автомобиль Scania вылетел с дороги: на проезжей части находится лишь кабина, а прицеп развернуло под углом и вынесло с дороги. В нескольких метрах от грузовика стоит автобус ПАЗ с характерными повреждениями со стороны водительского кресла.
ДТП в Беловском районе..Видео: vk.com, "Типичное Белово"
Информация о том, находились ли в автобусе люди, пострадали ли водители грузовика и автобуса, а также причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.