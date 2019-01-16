На кузбасской трассе столкнулись фура и ПАЗ

СЕГОДНЯ 14:34 2019-01-16T14:36:54+03:00

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В среду, 16 января, в Беловском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись фура и автобус ПАЗ.

ДТП произошло в Беловском районе неподалеку от поворота на Поморцево. Видео с места дорожно-транспортного происшествия в социальных сетях опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что грузовой автомобиль Scania вылетел с дороги: на проезжей части находится лишь кабина, а прицеп развернуло под углом и вынесло с дороги. В нескольких метрах от грузовика стоит автобус ПАЗ с характерными повреждениями со стороны водительского кресла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/686573" frameborder="0"></iframe> ДТП в Беловском районе..Видео: vk.com, "Типичное Белово"

Информация о том, находились ли в автобусе люди, пострадали ли водители грузовика и автобуса, а также причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.