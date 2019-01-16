На улице Сарыгина возле кемеровской поликлиники скончался мужчина

СЕГОДНЯ 14:57 2019-01-16T15:00:39+03:00

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На улице Сарыгина в Кемерове накануне вечером случилось ЧП: здесь рядом с поликлиникой скончался мужчина.

О том, что случилось буквально в сотне метрах от поликлиники рассказал очевидец. По его словам, мужчине стало плохо на улице. Когда он упал, ему пытались помочь горожане. Увы, все усилия оказались напрасными, и молодой мужчина умер.

- Две женщины вызвали скорую. Когда я подошел к нему, у мужчины пульс не прощупывался, но он, вроде, был еще жив, - рассказал очевидец. – Потом подошли еще прохожие, делали искусственное дыхание, но ничего не помогало.

По словам очевидца, врачи из поликлиники не стали помогать лежащему на земле мужчине. Вызванная прохожими скорая приехала только через 20 минут. У умершего мужчины – а ему было всего 30 лет – при себе имелись документы.