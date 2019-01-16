Сергей Цивилев поздравил Бориса Волынова с юбилеем стыковки двух космических кораблей

СЕГОДНЯ 15:32 2019-01-16T15:32:09+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил космонавта Бориса Волынова, уроженца Кузбасса, с юбилейной датой.

В московском Музее космонавтики сегодня поздравляли космонавтов, участвовавших в стыковке двух космических кораблей – «Союз-4» и «Союз-5». Среди гостей был и один из непосредственных участников событий – дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, командир корабля «Союз-5» Борис Волынов. Поздравления от губернатора он получил лично: Сергей Цивилев по видеосвязи связался с Музеем космонавтики и тепло поздравил со знаковой датой.

- Губернатор отметил, что стыковка космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5» - событие мирового уровня. В связи с 50-летием со дня стыковки праздничные мероприятия проходят не только в Москве, но и в Кузбассе, так как в событии участвовал наш земляк Борис Волынов, - сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

Справка КП:

Стыковка двух космических кораблей была совершена 16 января 1969 года.благодаря слаженной точной работе пилотировавшего «Союз-5» летчика-космонавта Бориса Волынова и пилотировавшего «Союз-4» командира и летчика-космонавта Владимира Шаталова впервые было осуществлено ручное сближение и стыковка космических кораблей и впервые в мире создана экспериментальная космическая станция, осуществлен переход через открытый космос космонавтов.