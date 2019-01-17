2019-01-17T03:19:10+03:00
Происшествия

В Кузбассе пропала 13-летняя девочка в светлом пуховике

В последний раз ребенка видели 15 января
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе разыскивают пропавшую Викторию Черняеву. Фото: ПСО "Лиза Алерт"В Кузбассе разыскивают пропавшую Викторию Черняеву. Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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Родные и близкие, волонтеры поискаво-спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции разыскивают пропавшую Викторию Черняеву, 13-детнюю жительницу города Киселевска.

Виктория Черняева 15 января текущего года вышла из дома в городе Киселевске и ушла в неизвестном направлении. С тех пор девочка не выходила на связь с родными и близкими, а ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей Виктории Черняевой: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, средней длины, глаза голубые.

В день исчезновения девочка была одета в бежевый пуховик с капюшоном, синие джинсы, бело-розовую кофту, светло-коричневые ботинки на шнурках, светло-серую шапку с помпоном.

Если вы видели Викторию после 15 января или располагаете информацией о ее местонахождении, свяжитесь с родными и близкими, волонтерами или сотрудниками полиции.

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