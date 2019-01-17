2019-01-17T03:39:59+03:00
Общество

Молодой новокузнечанин открыл в центре города подпольное казино

Вместо прибыли он получил 200 часов обязательных работ
Екатерина РОМАНОВА
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21-летний новокузнечанин решил открыть свой бизнес и даже сделал для этого все возможное. Увы, вместо получения прибыли он попал на скамью подсудимых.

Молодой новокузнечанин имел некоторые сбережения, которые решил вложить в открытие собственного бизнеса. Мужчина купить пять системных блоков, семь мониторов и семь игровых клавиатур, а потом арендовал на проспекте Металлургов помещение. Мужчина разместил там оборудование и предоставил к нему неограниченный доступ всем желающим. Мужчина рассчитывал получить прибыль, но вместо этого к нему нагрянули сотрудники полиции. Они изъяли всю технику, а позже молодого человека обвинили в организации и проведении азартных игр.

Новокузнечанин предстал перед судом, и лишь тут ему впервые крупно повезло. Суд учел отсутствие судимости, юный возраст и искреннее раскаяние и назначил молодому человеку наказание в виде 200 часов обязательных работ.

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