Молодой новокузнечанин открыл в центре города подпольное казино
21-летний новокузнечанин решил открыть свой бизнес и даже сделал для этого все возможное. Увы, вместо получения прибыли он попал на скамью подсудимых.
Молодой новокузнечанин имел некоторые сбережения, которые решил вложить в открытие собственного бизнеса. Мужчина купить пять системных блоков, семь мониторов и семь игровых клавиатур, а потом арендовал на проспекте Металлургов помещение. Мужчина разместил там оборудование и предоставил к нему неограниченный доступ всем желающим. Мужчина рассчитывал получить прибыль, но вместо этого к нему нагрянули сотрудники полиции. Они изъяли всю технику, а позже молодого человека обвинили в организации и проведении азартных игр.
Новокузнечанин предстал перед судом, и лишь тут ему впервые крупно повезло. Суд учел отсутствие судимости, юный возраст и искреннее раскаяние и назначил молодому человеку наказание в виде 200 часов обязательных работ.