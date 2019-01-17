2019-01-17T04:32:08+03:00
Общество

29 кузбассовцев прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Полуфинал по Сибирскому федеральному округу пройдет в городе Новосибирске
Екатерина РОМАНОВА
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Уже завтра, 18 января, 29 кузбассовцев отправятся на полуфинал конкурса «Лидеры России», который будет проходить в Новосибирске. Им предстоит решить ряд управленческих задач, чтобы выйти в финал конкурса.

Первый этап конкурса был заочным, и 326 участников получили право выйти в полуфинал. Среди них – 29 человек из Кузбасса. каждый из них записал видеоинтервью, прошел онлайн-тестирование. В полуфинале участникам также предстоит пройти компьютерное тестирование, представить социальный проект и реализовать его до 21 февраля 2019 года, а затем в течение двух дней решать ряд разнообразных управленческих задач.

Справка КП:

«Лидеры России» — флагманский проект АНО «Россия — страна возможностей». Он направлен на то, чтобы выявить и поддержать перспективных руководителей, которые обладают высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций. Конкурс стартовал в октябре 2018 года, и на него зарегистрировались более 227 тысяч руководителей из России и 68 стран мира. Порядка 91 тысячи человек приняли участие в дистанционном этапе отбора, где нужно было пройти три блока тестирования: на способности, на общие знания о России и тест оценки

управленческого потенциала. Полуфинал конкурса пройдет в январе и феврале, а финал состоится в марте. Победители получат образовательные гранты в размере одного миллиона рублей, возможность работать с наставниками (лучшие управленцы России) и возможность попасть на специальную программу развития кадрового управленческого резерва.

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