Станислав Черданцев вступил в должность главы Гурьевска

СЕГОДНЯ 05:20 2019-01-17T05:20:57+03:00

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16 января в Гурьевске состоялась официальная церемония вступления в должность нового главы района. Станислава Черданцева со вступлением в должность поздравил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

14 января 2019 года Совет народных депутатов Гурьевского муниципального района принял решение избрать Станислава Черданцева главой муниципального района. И вот 16 января состоялась торжественная церемония вступления в должность. На ней присутствовали сотрудники областной и районной администраций, депутаты, жители района.

В поздравительной речи Сергей Цивилев отметил, сто накануне празднования областного Дня шахтера Гурьевску предстоит обновить социальную инфраструктуру и создать мощную площадку для будущих экономических побед.

- Здесь необходимо обратить внимание на развитие промышленности, культуры, образования и здравоохранения, дорожного сообщения и др. Среди важных задач — подготовка к празднованию Дня шахтера. Чтобы решить все задачи, потребуется много сил и энергии. Уверен, что опыт работы Станислава Черданцева поможет в решении всех проблем, - отметил Цивилев.

Напомним, Станислав Черданцев до недавнего времени был заместителем губернатора Кемеровской области, а с ноября 2018 года исполнял обязанности главы Гурьевского района. К слову, это уже второй экс-замгубернатора, возглавивший муниципальный район Кузбасса. Ранее Владимир Чернов возглавил Междуреченск.