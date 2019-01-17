2019-01-17T06:45:00+03:00
Происшествия

Житель Новокузнецка лишился жизни из-за сигареты

Мужчина устроил пожар в квартире
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке мужчина погиб в собственной постели во время пожара. Инцидент произошел на проспекте Советской Армии.

Днем 16 января в оперативные службы Новокузнецка поступил сигнал о пожаре в многоквартирном доме. На место выехали 12 спасателей, которые ликвидировали пожар в 12.38.

В квартире, где находился очаг возгорания, специалисты обнаружили тело 48-летнего мужчины, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». По информации издания, погибший курил в собственной кровати – из-за неосторожности начался пожар. В причинах смерти новокузнечанина разбираются следственные органы.

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