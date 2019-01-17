2019-01-17T07:44:02+03:00
Происшествия

Кемеровчанин купил в Голландии экстази за биткоины

Ему дали пять лет колонии
Екатерина БОРМОТОВА
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28-летний кемеровчанин купил 50 таблеток экстази и сел на пять лет28-летний кемеровчанин купил 50 таблеток экстази и сел на пять летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Кемерова заказал в Голландии таблетки экстази и расплатился за них биткоинами. Мужчина угодил в колонию.

Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области задержали 28-летнего кемеровчанина, который вместе с подельником (в его отношении еще ведется следствие) заказал через интернет экстази. За таблетки они заплатили криптовалютой - 0.01204819 биткоина, что равнозначно девяти тысячам рублей.

Чтобы отвести от себя подозрения, кемеровчане заказали посылку на адрес в селе Березово. Вскоре на почту пришел конверт из Голландии, в котором были заветные таблетки. С посты посылку забрал малознакомый подельникам мужчина, которому они заплатили за данную услугу вознаграждение.

Впоследствии присланные 50 таблеток экстази были обнаружены сотрудниками УФСБ при личном досмотре у кемеровчанина. В отношении него было возбуждено уголовное дело – мужчина признал свою вину. Суд отправил нарушителя закона на пять лет в колонию.

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