Кемеровчанин купил в Голландии экстази за биткоины
Житель Кемерова заказал в Голландии таблетки экстази и расплатился за них биткоинами. Мужчина угодил в колонию.
Сотрудники УФСБ России по Кемеровской области задержали 28-летнего кемеровчанина, который вместе с подельником (в его отношении еще ведется следствие) заказал через интернет экстази. За таблетки они заплатили криптовалютой - 0.01204819 биткоина, что равнозначно девяти тысячам рублей.
Чтобы отвести от себя подозрения, кемеровчане заказали посылку на адрес в селе Березово. Вскоре на почту пришел конверт из Голландии, в котором были заветные таблетки. С посты посылку забрал малознакомый подельникам мужчина, которому они заплатили за данную услугу вознаграждение.
Впоследствии присланные 50 таблеток экстази были обнаружены сотрудниками УФСБ при личном досмотре у кемеровчанина. В отношении него было возбуждено уголовное дело – мужчина признал свою вину. Суд отправил нарушителя закона на пять лет в колонию.