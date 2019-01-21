Назначен новый заместитель Председателя Правления «Россельхозбанка»

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-21T08:57:17+03:00

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В АО «Россельхозбанк» Владимир Яшин будет курировать работу Департамента малого и среднего бизнеса и Департамента поддержки и развития корпоративного бизнеса.

До прихода в РСХБ Владимир Яшин работал на руководящих должностях в Сбербанке России и Промсвязьбанке. Окончил Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». В 2005 году получил дополнительное профессиональное образование в высшей школе менеджмента Государственного университета - Высшей школы экономики, по квалификации «Мастер делового администрирования».

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

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