В Киселевске нашли пропавшую 13-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:02 2019-01-17T08:02:05+03:00

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В Киселевске нашли живой пропавшую 13-летнюю девочку. Следком проводит доследственную проверку.

- Девочку нашли, все с ней нормально. Никаких преступлений в отношении нее не производилось, - сообщили «Комсомольской правде» в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в данный момент проводится доследственная проверка.

Напомним, 13-летняя девочка пропала в Киселевске 15 января. Она ушла из соцучреждения в неизвестном направлении. В поисках ребенка участвовали сотрудники полиции, волонтеры.