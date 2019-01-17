В Кемерове произошло 16 аварий на переездах

СЕГОДНЯ 08:23 2019-01-17T08:23:22+03:00

Около 70 водителей понесли наказание за нарушение правил проезда ж/д переездов в Кемерове Фото: Госавтоинспекция Кемерова

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В Кемерове в 2018 году на железнодорожных переездах произошло 16 аварий. За нарушения правил проезда переездов привлекли порядка 70 водителей.

В Госавтоинспекции Кемерова отметили, что в 2019 году в целях профилактики ДТП и пресечения нарушений правил проезда ж/д переездов, будет усилен контроль за водителями вблизи данных объектов. Кроме того, инспекторы проверят техническое состояние кемеровских железнодорожных переездов, исправность сигнализации, а также оборудование дорожными знаками и искусственным освещением.

- За нарушения требований правил проезда железнодорожных переездов административным законодательством предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей или лишения права управления транспортным средством на срок до шести месяцев, - отметил заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Алексей Зайцев.

Кемеровских водителей просят быть предельно внимательными при движении на нерегулируемых переездах, ведь тормозной путь железнодорожного состава составляет сотни метров.