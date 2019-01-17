2019-01-17T09:08:27+03:00
Происшествия

Лжесотрудники Пенсионного фонда украли у кузбассовца 140 тысяч рублей

Они пообещали 91-летнему мужчине прибавку к пенсии
Екатерина БОРМОТОВА
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Трое незнакомцев обманом проникли в квартиру к пенсионеру и обворовали егоТрое незнакомцев обманом проникли в квартиру к пенсионеру и обворовали его
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В Ленинске-Кузнецком трое мошенников обворовали 91-летнего мужчину. Они представились сотрудниками Пенсионного фонда и обманом проникли в квартиру пенсионера.

В полицию обратился пожилой местный житель. Он рассказал, что к нему в квартиру постучались трое незнакомцев – две девушки и мужчина, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда. Одна из девушек спросила, получает ли пенсионер прибавку к пенсии в пять тысяч рублей. После отрицательного ответа она предложила на месте оформить документы на прибавку – пенсионер впустил незнакомцев в дом.

Пока одна из злоумышленниц разговаривала с ним на кухне, двое других находились в комнате. После их ухода пенсионер обнаружил пропажу крупной суммы денег – 140 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В данный момент по факту преступления возбуждено уголовное дело. Полиция призывает кузбассовцев к бдительности и не впускать незнакомых людей в дом.

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