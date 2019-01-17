В Кузбассе рекомендовали ввести карантин по гриппу
В Кемеровской области медицинским организациям рекомендовали ввести карантин по гриппу. В данный момент эпидемический порог превышен на 52,8 процента.
В департаменте охраны здоровья населения издан приказ, согласно которому медучреждения области поэтапно должны предпринять необходимые меры на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Как писала «Комсомолськая правда», по данным регионального управления Роспотребнадзора, с 7 по 13 января общая заболеваемость превысила эпидемический порог на 52,8 процента, при этом число заболевших выше пороговых значений в 20 территориях области.
В сложившейся ситуации руководителям государственных медучреждений приказано предпринять все необходимые меры для профилактики и лечения. В частности, необходимо усилить дезинфекционную обработку помещений, ограничить посещение пациентов, проходящих лечение в стационарах, организовать раздельный прием пациентов.
Поликлиникам также рекомендовано ввести карантин и перенести плановые осмотры и диспансеризацию до окончания эпидемии.