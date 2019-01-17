2019-01-17T09:58:26+03:00
Общество

В Кузбассе рекомендовали ввести карантин по гриппу

Заболеваемость гриппом в регионе превысила эпидемический порог на 52,8 процента
Екатерина БОРМОТОВА
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Число заболевших гриппом выше пороговых значений в 20 территориях областиЧисло заболевших гриппом выше пороговых значений в 20 территориях области
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В Кемеровской области медицинским организациям рекомендовали ввести карантин по гриппу. В данный момент эпидемический порог превышен на 52,8 процента.

В департаменте охраны здоровья населения издан приказ, согласно которому медучреждения области поэтапно должны предпринять необходимые меры на период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как писала «Комсомолськая правда», по данным регионального управления Роспотребнадзора, с 7 по 13 января общая заболеваемость превысила эпидемический порог на 52,8 процента, при этом число заболевших выше пороговых значений в 20 территориях области.

В сложившейся ситуации руководителям государственных медучреждений приказано предпринять все необходимые меры для профилактики и лечения. В частности, необходимо усилить дезинфекционную обработку помещений, ограничить посещение пациентов, проходящих лечение в стационарах, организовать раздельный прием пациентов.

Поликлиникам также рекомендовано ввести карантин и перенести плановые осмотры и диспансеризацию до окончания эпидемии.

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