Кузбассовцы инсценировали аварию ради страховки

СЕГОДНЯ 11:03 2019-01-17T11:03:36+03:00

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В Кузбассе четверо новокузнечан инсценировали дорожно-транспортное происшествие, чтобы получить страховые выплаты. Суд приговорил мошенников к исправительным работам.

В январе прошлого года в дежурную часть ГИБДД города Мысков поступило сообщение об аварии между ВАЗ-2109 и Lexus. Участники аварии рассказали, что водитель отечественного авто отвлекся на телефон и врезался в ехавшую впереди иномарку. Однако прибывшие на место аварии инспекторы обратили внимание, что характер имевшихся повреждений на автомобилях не соответствует схеме ДТП.

Водителей и их пассажиров доставили в полицию. В результате разбирательство было возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на

преступление» и «Мошенничество в сфере страхования». Следствие установило, что четверо жителей Новокузнецка специально приехали в Мыски, чтобы инсценировать аварию и получить денежную компенсацию по полису ОСАГО за повреждения, которые их автомобили получили в других авариях. Мошенники надеялись получить около 30 тысяч рублей, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд приговорил фигурантов к исправительным работам на срок от 1 года до 1 года 10 месяцев с удержанием 5 процентов заработка. Кроме того, два года каждый из них будет находиться на испытательном сроке.