В Кемерове пройдет суд по делу задержанного главы Березовского

СЕГОДНЯ 11:17 2019-01-17T11:17:45+03:00

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В Кемерове пройдет заседание по уголовному делу, возбужденному в отношении главы Березовского. Заседание состоится 17 января.

Центральный районный суд рассмотрит ходатайство следователя об избрании для задержанного Дмитрия Титова меры пресечения. По версии следствия, мэр Березовского получил взятку от крупной коммерческой организации за покровительство.

Напомним, чиновника задержали в областном центре на выходе из здания сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. При обыске у него были обнаружены 280 тысяч рублей.

В данный момент обязанности руководителя кузбасского города, который оказался задержан, никто не исполняет.

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По версии следствия, деньги были переданы сотрудником коммерческой организации за совершение действий в пользу заинтересованных лиц. В ближайшее время следователям предстоит установить личности взяткодателей. Пока же в офисе проведены обыски, во время которых обнаружены и изъяты денежные средства и документация. (подробности)