В Новокузнецке подростки забрали из банкомата чужие 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-17T11:37:32+03:00

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В Новокузнецке двое подростков забрали из банкомата чужие деньги. Они потратили их в тот же вечер на развлечения.

В полицию обратился местный житель. Он рассказал, что пытался положить деньги на свою карту через банкомат, но безуспешно. После нескольких попыток он ушел, забыв в банкомате и деньги, и банковскую карточку. Вскоре новокузнечанин вернулся и забрал оставленную карту. При этом лоток для приема купюр был закрыт, и новокузнечанин понадеялся, что деньги были зачислены. Однако банковский счет оказался пуст.

- Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в краже денег. Ими оказались два новокузнецких школьника 15 и 16 лет. Подростки признали свою вину и рассказали, что, подойдя к банкомату, увидели окно с предложением подтвердить или отменить операцию. Когда они нажали кнопку «отменить», банкомат выдал 60 тысяч рублей. Школьники поделили их между собой и в тот же вечер потратили на развлечения, - поделились подробностями в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за кражу. Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы.