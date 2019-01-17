В Новокузнецке автомобилист сбил двух пешеходов на переходе
В Новокузнецке на остановке «Колос» под колеса автомобиля попали сразу два пешехода. Оба они вышли из трамвая и были сбиты машиной.
Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось около трех часов дня. Трамвай остановился на остановке «Колос», пассажиры стали выходить. В это же время по проспекту Металлургов ехал автомобиль. Очевидцы сообщают, что водитель не снизил скорость и не остановился перед трамвайной остановкой. Пассажиры, выходившие из трамвая, судя по всему, также не обратили внимания на то, что рядом могут ехать машины и, уверенные в безопасности, ступили на проезжую часть.
ДТП на "Колосе" в Новокузнецке.Видео: vk.com, "Новокузнецк Онлайн"
Оба пешехода получили травмы – их характер сейчас уточняется. Очевидцы помогли врачам скорой помощи донести пострадавших до машины. В настоящее время обстоятельства ДТП уточняются.
Отметим, что трамвайная линия проходит по середине проспекта Металлургов, а остановочные площадки не имеют никаких ограждений. По сути, пешеходы, выходя из трамвая, сразу оказываются на проезжей части. И даже близость светофора и пешеходного перехода не гарантирует их безопасность.