Без крещенских морозов: в ближайшие дни в Кузбассе будет тепло и снежно

СЕГОДНЯ 13:31 2019-01-17T13:36:31+03:00

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Вопреки народной примете, в этом году на Крещение нет традиционных крещенских морозов. Более того, погода идет на потепление, и в ближайшие дни температура воздуха может достигать -1 градуса днем.

В пятницу, 18 января, днем будет относительно тепло: -10…-15, а местами и -3…-8 градусов. Так что тем, кто решит окунуться в прорубь, не придется выходить из холодной воды на мороз. Ночью же столбики термометров опустятся до -13…-18, и лишь местами до -25 градусов. Юго-западный ветер слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Кроме того, местами пройдет снег, возможен туман и изморозь.

В субботу в большинстве районов Кемеровской области ожидается -6…-11 градусов, при этом местами будет теплее – до -1 градуса. Ночью уличные термометры покажут до 15 градусов, а кое-где – чуть ниже. Осадков синоптики не прогнозируют, а скорость ветра лишь при редких порывах будет существенной.

В воскресенье и понедельник по-прежнему будет тепло: до -1…-6 градусов. Ночью лишь местами ожидается до -20, а в большинстве районов будет на несколько градусов теплее. Днем возможен небольшой снег, а в понедельник ночью не исключены метели.